Längere heitere Abschnitte wechseln am Sonntag mit Wolken. Am Montag scheint dann verbreitet die Sonne. Doch auf den Straßen bleibt es glatt.

Potsdam - Bei noch immer eisigen Temperaturen präsentiert sich der Winter in Berlin und Brandenburg zunehmend freundlicher. Auf den Straßen kann es aber gefährlich glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte. Nachts können die Temperaturen teilweise auf zweistellige Minusgrade fallen. Der Vorhersage zufolge bleibt es am Samstag bei Temperaturen zwischen minus und plus einem Grad noch meist stark bewölkt. Nur vereinzelt gehen Schneeschauer nieder. Wenn in der Nacht der Himmel aufklart, können die Temperaturen auf bis zu minus zwölf Grad fallen.

Laut Polizei lief der Verkehr auf den Berliner Straßen bislang weitgehend störungsfrei. Zumindest die Hauptstraßen seien alle geräumt, hieß es.

Längere heitere Abschnitte wechseln am Sonntag mit Wolken. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt fällt nur vereinzelt Schnee. Regional gibt es auch Dauerfrost. Am Montag scheint dann verbreitet die Sonne. Es bleibt um null Grad bleibt es trocken.