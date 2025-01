In Thüringen beginnen in Kürze die Winterferien (Symbolfoto).

Oberhof - Kurz vor Beginn der Winterferien sind im Thüringer Wald noch Ferienunterkünfte verfügbar. Bei der Auslastung der Hotels und Ferienwohnungen zeige sich ein differenziertes Bild, teilte der Regionalverbund Thüringer Wald mit. Nach einer Stichprobenbefragung des Verbundes hat sich die Buchungslage in manchen Unterkünften im Vergleich zum Vorjahr zwar verbessert, ist aber ausbaufähig. Spontanurlauber könnten dort noch Zimmer finden, vor allem an den Werktagen. Ein Familienresort in Oberhof hingegen sei ausgebucht. In Thüringen endet am 31. Januar das erste Schulhalbjahr, dann beginnen die Winterferien.

Auch andere Bundesländer wie Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern starten in die Ferien, in Sachsen-Anhalt endet die einwöchige Ferienzeit. Urlauber aus Ostdeutschland gehören traditionell zu den Gästen im Thüringer Wald, neben dem Wintersportzentrum Oberhof steuern sie auch andere Ziele in der wichtigsten Urlaubsregion des Freistaates an. Allerdings kämpft der Thüringer Wald mit dem zweiten schlechten Winter in Folge.

Schneemangel auf Langlaufrouten

Langlauf auf Naturschnee ist derzeit nicht möglich, mit der mit Kunstschnee belegten Skihalle verfügt Oberhof aber über eine Ausweichmöglichkeit für Touristen. Der Liftbetrieb etwa in Schmiedefeld ist derzeit eingestellt. Winter dank Kunstschnee herrscht laut Regionalverbund im Snowpark Oberhof, in der Skiarena Silbersattel in Steinach und der Skiarena Heubach. Eislaufmöglichkeiten bestehen in den Hallen in Ilmenau und Sonneberg. Zudem verweist der Regionalverbund auf Angebote zum Spazierengehen und Wandern und zum Relaxen in Thermalbädern.