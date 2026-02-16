Erfurt - Vielerorts schneit es heute in Thüringen. Gegen Nachmittag kann der Schnee in gefrierenden Regen übergehen - dann ist auf den Straßen besondere Vorsicht geboten, denn es kann sich Glatteis bilden, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen erreichen zwei bis vier Grad, im Bergland minus zwei bis plus zwei Grad.

In der Nacht zum Dienstag fällt weiter etwas Schnee. Örtlich schließt der Wetterdienst auch gefrierende Niederschläge nicht aus, die erneut für Glätte sorgen könnten. Es kühlt laut der Vorhersage ab auf plus ein bis minus ein Grad, im Bergland bis minus drei Grad. Am Dienstag fällt gelegentlich leichter Regen oder Schnee, dabei ist es stark bewölkt. Die Höchstwerte liegen bei vier bis sechs Grad, im Bergland bei minus ein bis plus drei Grad.

Es geht in der Nacht zum Mittwoch weiter mit etwas Schneefall und dichten Wolken. Die Temperaturen sinken auf null bis minus zwei Grad, im oberen Bergland bis minus fünf Grad. Der Mittwoch startet noch mit Wolken und leichtem Schnee, später lockert es aber auf. Die Temperaturen steigen auf maximal null bis zwei Grad, im Bergland minus drei bis plus ein Grad.