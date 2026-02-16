Bei Schnee und Glätte haben sich in Thüringen in der Nacht und am Morgen viele Unfälle ereignet.

Erfurt - Auf glatten Straßen sind in Thüringen seit der Nacht zahlreiche Unfälle passiert. Die Polizei sprach am Montagmorgen von etwa 20 Verkehrsstörungen wegen liegengebliebener Laster auf Autobahnen oder Überlandstraßen im Freistaat.

Auf der glatten A71 in Erfurt prallte ein Lkw in der Nacht gegen die Mittelleitplanke und kam auf der rechten Seite zum Stehen, der 46 Jahre alte Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt.

In der Folge bildete sich auf der A71 ein Stau, in dem ein Auto von hinten gegen einen anderen Lkw fuhr und unter den Auflieger rutschte, wie es hieß. Die beiden Männer im Auto im Alter von 24 und 25 Jahren kamen demnach schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden für beide Unfälle auf insgesamt mehr als 100.000 Euro.

In Grammetal (Weimarer Land) prallte laut Polizei ein Auto auf glatter Straße gegen einen Baum. Ein Mitfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wie es hieß. Der 19 Jahre alte Fahrer und ein weiterer Mensch im Auto wurden leicht verletzt. Laut Polizei stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss.

Auf der glatten Auffahrt zur B176 in Sömmerda durchbrach ein Lkw laut Polizei die Leitplanke und kippte in der Böschung um. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Beamten stellten mit einem Atemalkoholtest 0,57 Promille bei ihm fest.