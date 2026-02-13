Potsdam - Es bleibt auch zum Wochenende frostig kalt und glatt in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet heute bei vielen Wolken und Niederschlag in Form von Regen und Schnee mit Höchsttemperaturen von vier bis sieben Grad. In der Nacht zum Samstag soll es demnach auf null bis minus zwei Grad abkühlen. Zudem sei Glätte verbreitet und gebietsweise leichter Schneefall zu erwarten. Diese Bedingungen herrschen den Angaben zufolge auch am Samstag vor. Dann sollen die Höchstwerte auf null bis plus zwei Grad steigen.

In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte von minus vier bis minus sieben Grad. Die Glättegefahr bleibt bestehen. Laut DWD-Prognose ist es am Sonntag auch sonnig und trocken bei minus zwei bis null Grad.

Am Pegel Pritzwalk Hainholz (Lankreis Prignitz) an der Dömnitz ist laut dem Hochwassermeldezentrum des Landes Brandenburg der Wasserstand über den Richtwert der Alarmstufe eins gestiegen. Im Laufe des Freitags kann aufgrund von Niederschlägen auch die zweite Alarmstufe überschritten werden, hieß es.