Sonniges Winterwetter herrscht in Berlin und Brandenburg. Der Sonntag wird richtig kalt, auf den Straßen kann es sehr glatt werden.

Berlin/Potsdam - Frostig-winterliche Tage erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Der Sonntag startet mit verbreitetem Frost, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Meteorologen erwarten Tiefstwerte am Vormittag von minus zwei bis minus sieben Grad, im Süden von Brandenburg kann es noch kälter werden. Die Höchstwerte liegen bei minus eins bis plus zwei Grad. Besonders für Autofahrer ist Vorsicht geboten, denn örtlich kann es glatt werden. Dabei scheint überwiegend die Sonne.

In der Nacht zum Montag ist leichter Schneefall angekündigt. Bei Tiefstwerten von minus zwei bis minus sieben Grad kann es glatt werden. Am Morgen fällt noch leichter Schnee, aber von Westen her lockert es auf. Bis mittags gilt Glättegefahr auf den Straßen, danach taut es fast überall. Gegen Abend setzt zeitweise Regen ein. Die Höchstwerte liegen zwischen einem Grad in der Uckermark und vier Grad im Westen und Süden von Brandenburg.

Mit Regen, Schneeregen und örtlicher Glätte geht es in der Nacht zum Dienstag weiter. Es kühlt ab auf plus ein bis minus ein Grad. Auch am Dienstag fällt vereinzelt Regen oder Schneeregen, dazu ist es bedeckt bei maximal ein bis vier Grad.