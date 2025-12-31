Schneekanonen statt Winterwunderland: Wo Skifahrer, Snowboarder und Rodler an Silvester im Thüringer Wald doch noch auf ihre Kosten kommen.

Im Thüringer Wald sind zum Jahreswechsel außer dem Snowpark am Fallbachhang Oberhof weitere drei Skiliftanlagen geöffnet. (Archivfoto)

Suhl - Mit weiterhin relativ spärlichen Möglichkeiten für Wintersportler geht der Thüringer Wald in den Jahreswechsel. Die ohnehin nur in Teilen des Mittelgebirges liegende Naturschneedecke ist maximal fünf Zentimeter dick, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte. Langläufer können sich nur in der mit Kunstschnee belegten Skihalle Oberhof austoben.

Besser sieht es für alpine Skifahrer und Snowboarder aus. Am Silvestertag sind die Liftanlagen am Fallbachhang in Oberhof, in der Skiarena Silbersattel und in der Skiarea Heubach bei Masserberg geöffnet. Dort sorgen Schneekanonen für eine Kunstschneedecke.

Ausflügler finden vier präparierte Rodelhänge vor. Die Schlitten können auf den Rodelhängen am Monument in Frauenwald, auf der Golfwiese Oberhof, an der Schmücke und am Waldgasthof Stützerbach ausgepackt werden.