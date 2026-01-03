Das Jahr fängt an, wie man es der winterlichen Jahreszeit entsprechend erwartet: mit viel Schnee. So soll es auch bis in die kommende Woche hinein weitergehen.

Von der Küste bis zum Harz geht es in Niedersachsen an diesem Wochenende winterlich-weiß zu - etwa auf Norderney.

Hannover - Am ersten Wochenende des neuen Jahres haben sich Kinder in Niedersachsen und Bremen über Schneeballschlachten gefreut - und Autofahrer sind angesichts glatter Straßen ins Schwitzen gekommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte auch für das restliche Wochenende und den Montag Schneeschauer voraus.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt warnten die Meteorologen allerdings auch vor stürmischen Böen mit Schneeverwehungen. Für die Küste sagte der DWD zudem einzelne schwere Sturmböen voraus. Örtlich sollte es auch starke Graupelgewitter geben.

Weiter glatte Straßen

In der Nacht zu Sonntag liegen die Temperaturen an der Küste bei 0 Grad, im Rest des Landes prognostizieren die Wetter-Experten minus 2 bis minus 7 Grad. Am Tag sollen die Temperaturen an der Küste auf 3 Grad steigen, sonst liegen sie bei 0 Grad. Damit dürfte auch der Sonntag für Autofahrer glatte Straßen bringen.

Vor allem an der Küste soll es in der Nacht zu Montag mit Schneeschauern weitergehen, mit Tiefswerten von minus 6 Grad im Bergland. Der Montag selbst verspricht wolkig mit Schneeschauern zu werden, mit Temperaturen von minus 4 Grad im Oberharz und 3 Grad auf den Inseln.