Trotz des Schnees und Eises läuft der Betrieb an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden wie gewohnt. Der Winterdienst hält die Pisten frei und Piloten entscheiden, wann ihre Maschine enteist wird.

Leipzig - Das Winterwetter hat keinen großen Einfluss auf den Flugbetrieb in Leipzig/Halle und Dresden. Es gebe derzeit keine größeren Verspätungen, teilte der Sprecher der beiden Flughäfen, Uwe Schuhart, auf Anfrage mit. Der Winterdienst sei rund um die Uhr im Einsatz, um die Start- und Landebahnen freizuhalten.

Flugzeuge, die länger an den Airports stünden, müssten teilweise enteist werden. „Das entscheidet aber der Pilot der Maschine vor jedem Flug. Er ist dafür verantwortlich und fordert bei Bedarf die Enteiser an“, erläuterte Schuhart.