Eiskalte Nächte mit bis zu -17 Grad, Glätte und bis zu 15 Zentimeter Neuschnee. Was der Wetterdienst für die kommenden Tage in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt vorhersagt.

Leipzig/Erfurt/Magdeburg - Glätte und Schnee erwarten Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt und in den Nächten eisige Temperaturen. Die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für die Nacht zum Sonntag lautet auf -9 bis -14 Grad, im sächsischen Bergland sogar -17 Grad. In der Nacht zum Freitag und Samstag liegen die Temperaturen laut Vorhersage des DWD zwischen -3 und -8 Grad.

Zu einzelnen Schneeschauern kommt es dem DWD zufolge am Donnerstag und Samstag. Am Freitag falle zunächst Schnee, der in Schneeregen oder Regen übergehe. Demnach ist kurzzeitig mit gefrierendem Regen zu rechnen, im Bergland und im Harz schneie es weiter. Abends gehe der Regen wieder verbreitet in Schneefall über. Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee sind laut der Vorhersage am Freitag in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt möglich. Es ist mit Glätte und teilweise mit Glatteis zu rechnen.

Wie der DWD weiter mitteilte, kommt es von Donnerstag bis zur Nacht zum Samstag zu Schneeverwehungen. Es seien auch Sturmböen möglich - am Donnerstag im Thüringer Bergland und auf dem Brocken in Sachsen-Anhalt. Am Freitag betreffen die Sturmböen dem DWD zufolge das Erzgebirge und den Thüringer Wald, aber auch in Sachsen-Anhalt komme es zu stürmischen Böen.