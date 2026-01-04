Das erste Wochenende des Jahres hat dem gesamten Freistaat Winterwetter mit Schnee und Eis gebracht. Auf den Straßen führt das zu Unfällen. Wie sind die Aussichten?

Leipzig - Frost und Schnee haben Sachsen am ersten Wochenende des Jahres fest in den Griff genommen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird das in den nächsten Tagen auch so bleiben. Es werde sogar noch etwas kälter, sagte Meteorologe Jens Oehmichen in Leipzig. Auf den Straßen sorgten Glätte, Eis und Schneeverwehungen für Probleme. Bei Zwönitz im Erzgebirge kam ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben.

Schnee in ganz Sachsen

Laut Deutschem Wetterdienst fiel überall im Freistaat Schnee. Selbst das Leipziger Tiefland sei am Sonntag „leicht angezuckert“ worden, sagte Oehmichen. Die Schneehöhen reichten von 3 bis 5 Zentimetern im Flachland bis hin zu 15 bis 25 Zentimetern in den Mittelgebirgen. Auf Sachsens höchstem Gipfel, dem 1015 Meter hohen Fichtelberg, lagen 35 Zentimeter Schnee.

Probleme im Straßenverkehr

Im Straßenverkehr führte der Wintereinbruch zu teils schweren Unfällen. Bei Zwönitz geriet ein 43-Jähriger am Samstagnachmittag mit seinem Auto ins Schleudern, drehte sich und rutschte in den Gegenverkehr. Glätte könnte laut Polizei den Unfall ausgelöst haben. Der 43-Jährige starb, seine 31 Jahre alte Beifahrerin erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Zwei weitere Autofahrer wurden leicht verletzt.

Im mittelsächsischen Leubsdorf stießen laut Polizei zwei Autos in einer Kurve frontal zusammen. Eine 57 Jahre alte Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Eine weitere 24 Jahre alte Autofahrerin wurde in Ostsachsen schwer verletzt, als ihr Wagen zwischen Wachau und Leppersdorf bei Glätte und Schneeverwehungen von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum stieß.

Am Samstagmorgen blieben mehrere Autos und Lastwagen wegen starken Schneefalls und Glätte auf der Autobahn 72 liegen. In Fahrtrichtung Zwickau wurde die Fahrbahn zwischen Chemnitz-Süd und Stollberg-Nord für rund eineinhalb Stunden gesperrt.

Der Verkehrswarndienst der Polizei rief Auto- und Lastwagenfahrer auch am Sonntag dazu auf, besonders vorsichtig zu fahren. In den Höhenlagen gebe es weiterhin Schneeverwehungen. Zudem behindere Schneefall die Sicht und es sei glatt.

Frostige Nächte vorhergesagt

In der neuen Woche wird es zunächst frostig. „Die kommenden Tage bleibt es tatsächlich winterlich kalt mit zurückgehendem Temperaturniveau“, sagte Meteorologe Oehmichen. Weil es aufklare, könne es in den Nächten strengen Frost geben. Im Flachland würden es in der Nacht zum Dienstag Tiefstwerte zwischen minus 5 und minus 9 Grad erreicht, in den Bergen sogar zwischen minus 13 und minus 15 Grad.