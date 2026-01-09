Winterwetter sorgt für Unterrichtsausfälle an zahlreichen Schulen in Thüringen. Wie das Land flexibel auf die Lage reagiert und Notbetreuung organisiert.

Erfurt - Schnee und winterliche Straßenverhältnisse haben in Thüringen zu massiven Einschränkungen im Schulbetrieb geführt. Mehr als 200 der rund 800 staatlichen Schulen im Freistaat blieben nach aktuellem Stand geschlossen oder stellten auf Distanzunterricht um, teilte das Bildungsministerium mit. Für Kinder bis zur sechsten Klasse sei landesweit eine Notbetreuung sichergestellt.

Besonders stark betroffen waren Nordthüringer Schulen in den Landkreisen Kyffhäuser, Nordhausen und Eichsfeld. Überdurchschnittlich viele Ausfälle gab es auch in den Landkreisen Wartburg sowie Schmalkalden-Meiningen. Genaue Zahlen liegen bislang nicht vor, da die Rückmeldungen der Schulen weiterhin bei den Schulämtern und im Ministerium eingehen.

Nach Angaben des Ministeriums entscheiden in Thüringen die Schulleitungen und Schulträger eigenverantwortlich über witterungsbedingten Unterrichtsausfall. Hintergrund ist die stark unterschiedliche Gefährdungslage – etwa zwischen Mittelgebirgsregionen und Tieflagen. Vor Ort lasse sich am besten einschätzen, ob die Sicherheit der Schulwege gewährleistet sei.

Die staatlichen Schulämter und das Bildungsministerium stehen seit Bekanntwerden der Wetterlage in engem Austausch mit Schulen und Schulträgern. Ziel der dezentralen Regelung sei es, flexibel auf die tatsächlichen Bedingungen reagieren zu können und unnötige Unterrichtsausfälle in weniger betroffenen Regionen zu vermeiden. Das Wohl der Schülerinnen und Schüler sowie des Schulpersonals stehe dabei im Mittelpunkt.