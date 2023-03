Wirtschaftsleistung in Sachsen um 2,6 Prozent gestiegen

Kamenz - Sachsens Wirtschaftsleistung ist im vergangenen Jahr stärker gewachsen als im Bundesdurchschnitt. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 2,6 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Kamenz mitteilte. Das Plus sei auch höher als 2021 (1,9 Prozent) ausgefallen. Zudem habe das BIP im Freistaat 2022 über dem bundesweiten Schnitt von 1,8 Prozent gelegen.

Die wirtschaftliche Lage war im vergangenen Jahr von den Folgen des Krieges in der Ukraine, den Auswirkungen der Pandemie und gestiegenen Preisen geprägt. Trotzdem hat die sächsische Wirtschaft nach Angaben der Statistiker gute Ergebnisse erzielt. Ausschlaggebend für die insgesamt positive Entwicklung war demnach das Wachstum im Dienstleistungssektor (4,5 Prozent), gefolgt vom Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation (4,3 Prozent).

Nach Einschätzung von Wirtschaftsminister Martin Dulig ist Sachsen auf dem richtigen Weg. „Die sächsische Wirtschaft steht vor enormen Herausforderungen und ist trotz Energiekrise, Ukrainekrieg und Lieferkettenproblemen weiter gewachsen“, sagte der SPD-Politiker. Dies zeige, dass der Freistaat und sein starker Mittelstand alle Voraussetzungen mitbrächten, um auch schwierige Zeiten erfolgreich zu bestehen.