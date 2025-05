Magdeburg - Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze beabsichtigt, einen Automobilzuliefergipfel auszurichten. Die Branche benötige dringend Unterstützung, sagte der CDU-Politiker in einer Regierungserklärung im Landtag. In der nächsten Woche werde der Gipfel in Halberstadt stattfinden. Die Landesregierung stehe im engen Austausch mit den insolventen Automobilzulieferern und ihren Insolvenzverwaltern.

In seiner Rede zum Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt ging Schulze auch auf die Herausforderungen vieler Unternehmen ein. Die hohen Energiepreise würden wesentlich zur Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit beitragen, so der Minister. Insbesondere die energieintensiven Unternehmen bräuchten Entlastungen. Nötig sei ein schneller bundespolitischer Kurswechsel in der Energiepolitik, in der Infrastrukturpolitik sowie der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik.

„Wir müssen wieder dahin kommen, dass Unternehmen erfolgreich sind, weil sie ihren Sitz in Deutschland haben und nicht, obwohl sie ihren Sitz in Deutschland haben“, sagte Schulze.