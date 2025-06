Berlin (dpa). Die Fußballwelt kann sich bei der Europameisterschaft nicht auf die hellseherischen Kräfte des weltberühmten Tintenfischs Paul verlassen. "Er wird diese Länderspiele definitiv nicht tippen", sagte Tanja Munzig, Sprecherin des Sealife-Centers im nordrhein-westfälischen Oberhausen.

Krake Paul genieße nach dem Trubel zur Weltmeisterschaft in Südafrika derzeit seinen Ruhestand, und das solle auch so bleiben. Für die Zukunft machte Munzig dennoch ein wenig Hoffnung: "Wir werden mal schauen, was dann irgendwann mal zur nächsten WM, EM oder wie auch immer ist."

Zur WM in Südafrika hatte der Riesentintenfisch aus Oberhausen mit all seinen Tipps goldrichtig gelegen und war deshalb über die Landesgrenzen hinaus berühmt geworden. Er hatte alle Spiele der Deutschen sowie das Finalspiel richtig "vorhergesehen". Dazu wählte er zwischen zwei Behältern mit Muschelfleisch, auf denen die Landesflagge des jeweiligen Teams abgebildet war, achtmal die richtige.

Mittlerweile ist der Krake sogar Ehrenbürger der nordwestspanischen Stadt Carballino. Für das im Großaquarium Sealife in Oberhausen lebende Tier sollen sogar Kaufangebote im fünfstelligen Bereich abgegeben worden sein.

Obwohl die WM schon länger zurückliegt, ist es noch nicht viel ruhiger um Paul geworden: "Wir haben immer noch Anfragen weltweit – insbesondere aus dem sportlichen Bereich." Seine hellseherischen Fähigkeiten sind auch in Politik- und Privatfragen gefordert. So solle er beispielsweise darüber orakeln, wer nächster Präsident eines Landes werde oder ob ein Ehemann seine Frau betrüge.