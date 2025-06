Mailand - Inter Mailand hat den abgewanderten Cheftrainer Simone Inzaghi ersetzt und baut auf dem Posten künftig auf den ehemaligen Profi Cristian Chivu. Der Champions-League-Finalist bestätigte die Verpflichtung des 44 Jahre alten Rumänen, der zwischen 2007 und 2014 für den italienischen Spitzenverein spielte.

Chivu unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis Juni 2027, wie Inter in der Mitteilung schrieb. Der Ex-Profi war früher schon als Spieler und als Jugendtrainer für den aktuellen italienischen Vizemeister aktiv. Seit dem Frühjahr trainierte er den Serie-A-Konkurrenten Parma Calcio, den er vor dem Abstieg rettete.

Inzaghi hatte nach dem 0:5-Debakel im Champions-League-Finale von München gegen Paris Saint-Germain einen Vertrag in Saudi-Arabien unterschrieben. Der 49-Jährige soll nach Medienberichten beim saudischen Club Al-Hilal bis zu 25 Millionen Euro Jahresgehalt bekommen. Al-Hilal nimmt wie Inter in den USA an der anstehenden Club-WM teil.