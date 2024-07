Auch wenn das Wetter jüngst vielerorts nicht für einen Besuch ins Freibad einlud, kommen sicherlich noch schönere Sommertage. In mehreren Städten kostet der Eintritt mehr, in anderen hingegen nicht.

Hannover - In mehreren Städten in Niedersachsen müssen Besucher in diesem Sommer mehr für den Eintritt ins Freibad zahlen als noch im vergangenen Jahr. In anderen Städten sind die Preise hingegen seit einiger Zeit konstant, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Wie die Preise vor Ort sind:

Hannover: In den Freibädern der Landeshauptstadt sind die Preise laut Stadtsprecher seit Jahren gleich geblieben – die letzte Erhöhung war 2018. Erwachsene zahlen demnach 4,50 Euro Eintritt, Kinder 2,50 Euro. Wegen des Personalmangels kommt es mitunter zu Einschränkungen. Das Hainhölzer Naturbad könne nur in den Schulferien öffnen, hieß es. Das Hallenbad in Misburg könne währenddessen nicht geöffnet haben.

Osnabrück: Die Stadt Osnabrück teilte mit, dass Erwachsene im Moskaubad, dem einzigen Freibad in der Stadt, in diesem Sommer mit 6,30 Euro 20 Cent mehr zahlen müssen als noch im Jahr zuvor. Kinder zahlen mit nun 4,80 Euro ebenfalls 20 Cent mehr. „Gerade Bäder sind sehr energieintensive Einrichtungen, bei denen die Preissteigerungen trotz aller Nachhaltigkeitsmaßnahmen wie dem Einsatz erneuerbarer Energien voll durchschlagen“, teilte ein Sprecher der Stadtwerke mit. Er betonte, dass pauschale Preisvergleiche von Freibädern nicht besonders aussagekräftig seien – etwa wegen Unterschieden an Attraktionen und Bademöglichkeiten.

Braunschweig: Die Preise in den drei Freibädern in Braunschweig liegen in diesem Sommer für Erwachsene zwischen 4 und 5,30 Euro, ermäßigt zwischen 3 und 4,30 Euro. Das sind jeweils 10 Cent mehr pro Tageskarte als noch ein Jahr zuvor. „Die Preisanpassungen waren im Wesentlichen durch gestiegene Kosten für Energie und Löhne aber auch durch Investitionen in neue Attraktionen und einen klimafreundlicheren Betrieb unserer Einrichtungen unumgänglich“, wie ein Sprecher des Stadtbads mitteilte.

Oldenburg: In Oldenburg liegt die letzte Preiserhöhung laut Bäderbetriebsgesellschaft mehr als sechs Jahre zurück. Erwachsene zahlen 4 Euro Eintritt, Kinder 2,50 Euro.

Göttingen: In Göttingen müssen Erwachsene diesen Sommer für einen Tag im Freibad 4,50 Euro zahlen, Kinder 2,80 Euro. Für Erwachsene ist der Eintritt einen Euro teurer geworden als im Sommer 2023, für Kinder 60 Cent. Die Preissteigerung wurde unter anderem auf höhere Energie- und Personalkosten zurückgeführt. Ein Hallenbad in der Stadt verkürzt die Öffnungszeiten um mehrere Stunden am Tag, damit für die Freibäder ausreichend Personal zur Verfügung stehen kann, wie ein Sprecher mitteilte.