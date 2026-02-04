In der Bundesliga hinken die Chemnitzer Basketballer ihren Ansprüchen hinterher. Im Eurocup läuft es deutlich besser.

Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz erkämpften sich den Eurocup-Heimsieg gegen Trento. (Archivbild)

Chemnitz - Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz hat sich vorzeitig für das Achtelfinale des Eurocups qualifiziert. Das ersatzgeschwächte Team von Trainer Rodrigo Pastore bezwang den italienischen Erstligisten Dolomiti Energia Trento vor heimischer Kulisse mit 81:67 (39:36). Beim neunten Sieg im 17. Spiel ragte Nike Sibande bei den Niners mit 25 Punkten heraus.

Die Chemnitzer, die wenige Stunden vor dem Spiel den Abgang von Aufbauspieler Kaza Kajami-Keane zum Bundesliga-Rivalen Löwen Braunschweig verkündet hatten, erwischten mit 7:2 den besseren Start, taten sich danach aber zunehmend schwer.

So dominierte auf beiden Seiten zunächst die Defensive, ehe der eingewechselte Jordan Schakel die Gastgeber mit zwei Dreiern nacheinander mit 24:17 (11. Minute) in Führung brachte. In der Folge spielten die Italiener ihre Größenvorteile besser aus und konnten bis zur Pause verkürzen.

Nach dem Wechsel drehte bei den Gästen Aufbauspieler DJ Steward auf, doch die Chemnitzer hielten als Kollektiv dagegen und erhöhten im letzten Viertel den Verteidigungsdruck deutlich. Mit einem 9:0-Lauf setzten sie sich vorentscheidend auf 76:65 (37.) ab.