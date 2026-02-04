Wetter Wo im Nordwesten die Schule ausfällt
In Bremen und großen Teilen Niedersachsens bleiben die Schulen wegen des Schnees und Eises erneut geschlossen. Ein Überblick.
Hannover/Bremen - Das Winterwetter führt im Nordwesten erneut zu Schulausfällen. In Bremen und Bremerhaven stellen die Schulen auf Distanzunterricht um, wie die Bildungsbehörde mitteilte. In Niedersachsen haben mehrere Landkreise und kreisfreie Städte angekündigt, dass die Schülerinnen und Schüler heute zu Hause bleiben sollen.
In diesen Regionen in Niedersachsen fällt der Präsenzunterricht aus:
- Landkreis Ammerland
- Landkreis Aurich
- Landkreis Cloppenburg
- Landkreis Cuxhaven
- Landkreis Diepholz
- Landkreis Friesland
- Landkreis Hameln-Pyrmont
- Landkreis Hildesheim
- Landkreis Leer
- Landkreis Nienburg
- Landkreis Oldenburg
- Landkreis Osterholz
- Landkreis Schaumburg
- Landkreis Vechta
- Landkreis Verden
- Landkreis Wesermarsch
- Landkreis Wittmund
- Region und Stadt Hannover
- Grafschaft Bentheim
- Stadt Delmenhorst
- Stadt Emden
- Stadt Wilhelmshaven
Ein Sonderfall ist die Stadt Oldenburg: Dort soll der Unterricht an allen Schulen stattfinden, allerdings erst zur dritten Stunde. Im Landkreis und der Stadt Osnabrück will man bis Mittwochmorgen um 5.45 Uhr entscheiden, ob die Schule ausfällt oder nicht.
Verkehrsmanagementzentrale informiert
Die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen trägt die Meldungen der Kommunen zu den Schulausfällen zusammen. Dort sind die jeweils aktuellen Hinweise online zu finden.
Die Entscheidung, ob der Unterricht witterungsbedingt ganz oder in Teilen ausfällt, treffen die Landkreise und kreisfreien Städte. Eine Pflicht zum Distanzunterricht besteht für die Schulen nicht.