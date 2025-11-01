Der Samstag bringt in Berlin und Brandenburg zunächst heiteres Herbstwetter. Später ziehen Wolken auf.

Auch am Samstag zeigt sich zunächst die Sonne über Berlin und Brandenburg. (Symbolbild)

Berlin - Die Menschen in Berlin und Brandenburg dürfen sich am Wochenende auf Spaziergehwetter freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Samstag mit Sonne und Temperaturen von 15 bis 18 Grad. Ab dem Mittag bedecken Wolken den Himmel, gebietsweise könne es regnen. Am Sonntag bleibt es bewölkt, vereinzelt seien Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen 12 bis 14 Grad.

Auch am Montag ist es bewölkt, gebietsweise könne es regnen. Am Nachmittag sollten die Niederschläge nachlassen. Die Temperaturen steigen auf 12 Grad.