Emden/Wilhelmshaven - Wegen des Wintersturms „Elli“ finden einige Wochenmärkte in Niedersachsens nicht wie geplant statt. Die Küstenstädte Emden und Wilhelmshaven etwa haben ihre Wochenmärkte für heute und morgen aufgrund der Wetterlage abgesagt, teilten die Stadtverwaltungen mit. In Hildesheim entfallen am Samstag die Wochenmärkte auf dem Marktplatz und auf dem Neustädter Markt, hieß es dort aus dem Rathaus.