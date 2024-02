Heftige Windböen und milde Temperaturen sagen die Meteorologen am Montag voraus. Auch in den nächsten Tagen weht es kräftig. Die Sonne lässt sich kaum blicken.

Wochenstart mit Sturm und Regen in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam - Mit Sturm, Regen und milden Temperaturen beginnt die Woche in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Montag verbreitet mit starken bis stürmischen Böen mit Geschwindigkeit zwischen 55 und 70 Kilometern pro Stunde. Die starken Winde werden nach der Vorhersage der Meteorologen mit kurzen Unterbrechungen in der Nacht bis Mittwochmorgen anhalten.

Montags fällt aus einer dichten Wolkendecke gebietsweise Regen, der vor allem im Norden und Nordosten Brandenburgs länger anhält und lokal kräftiger ausfällt. Am Nachmittag lässt der Niederschlag von Südwesten her nach. Dort sind zum Abend einzelne Auflockerungen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei milden 8 bis 12 Grad.

Nachts bleibt es windig und stark bewölkt. Zeitweise fällt etwas Regen. Die Temperaturen gehen leicht zurück auf 6 bis 9 Grad.

Viele Wolken verhängen den Himmel auch am Dienstag. Ein mäßiger bis frischer Wind weht, vereinzelt mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometer pro Stunde. Vorübergehend fällt Regen, im Süden Brandenburg bleibt es meist trocken. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 12 Grad.

Die Nacht zum Mittwoch wird bedeckt und regnerisch. Es weht nach wie vor frisch mit Windböen und örtlich stürmischen Böen. Die Tiefstwerte liegen bei 5 bis 9 Grad.

Der Mittwoch beginnt unverändert mit Wolken und Regen, der im Tagesverlauf südwärts abzieht. In der zweiten Tageshälfte lockert es stellenweise auf. Der teils noch böige Wind schwächt am Abend ab. Die Höchstwerte erreichen 7 bis 11 Grad.