In der Nacht brennt der Dachstuhl eines leerstehenden Wohnhauses in Plauen im Vogtland. Die Bewohner der Nachbarhäuser werden in Sicherheit gebracht.

Der Dachstuhl eines leerstehenden Hauses in Plauen im Vogtland steht in der Nacht Flammen. Anwohner werden in Sicherheit gebracht. (Symbolbild)

Plauen - Bei einem Brand in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Plauen im Vogtland sind in der Nacht die Bewohner aus zwei angrenzenden Häusern in Sicherheit gebracht worden. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Stadt mitteilte.

Demnach hatte der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses aus noch unbekannter Ursache komplett in Flammen gestanden. Die Menschen wurden von den Einsatzkräften betreut und konnten in ihre Wohnungen zurück, nachdem das Feuer gelöscht war.