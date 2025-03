In einem Dachstuhl bricht Feuer aus. Die Menschen können sich in Sicherheit bringen, aber das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Wohnhaus brennt in Wallstawe – 300.000 Euro Schaden

Am Abend brennt in Wallstawe (Altmarkkreis Salzwedel) ein Einfamilienhaus. (Symbolbild)

Wallstawe/Stendal - Ein Schaden von etwa 300.000 Euro ist beim Brand eines Einfamilienhauses in Wallstawe (Altmarkkreis Salzwedel) entstanden. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Stendal mitteilte. Zwei 34 und 55 Jahre alte Männer sowie eine 30-jährige Frau, die sich dort aufhielten, brachten sich in Sicherheit.

Das Feuer entstand aus noch ungeklärter Ursache im Dachstuhl. Der Feuerwehr sei es gelungen, eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern, hieß es. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.