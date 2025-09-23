Oranienburg - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Oranienburg (Landkreis Oberhavel) haben sich zwei Bewohner verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer am Montagabend um 18.17 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr löschte die Flammen noch am Montagabend, aber das Gebäude ist laut Polizei erst einmal nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner im Alter von 22 und 49 Jahren wurden demnach ins Krankenhaus gebracht. Heute ist zu weiteren Ermittlungen die Kriminaltechnik im Einsatz.