Ein Dachstuhl im Landkreis Northeim fängt Feuer. Zwei Bewohner können sich noch rechtzeitig vor den Flammen retten.

Einbeck - Bei einem Dachstuhlbrand in Einbeck (Landkreis Northeim) am Samstagabend sind zwei Bewohner leicht verletzt worden. Die 69 Jahre alte Frau und der 70-jährige Mann brachten sich rechtzeitig in Sicherheit, erlitten jedoch eine leichte Rauchgasvergiftung, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich ins Krankenhaus.

Ein weiterer Bewohner war zum Zeitpunkt des Brandes gegen 17.00 Uhr nicht zu Hause. Knapp 170 Feuerwehrleute löschten den Brand, das Wohnhaus sei aktuell unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf knapp 250.000 Euro. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sprach die Feuerwehr über Warn-Apps zwischenzeitlich eine Bevölkerungswarnung für den Nahbereich aus. Bürger wurden gebeten, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten, hieß es.

Warum das Feuer ausbrach, ist bislang unklar. Für weitere Ermittlungen beschlagnahmten die Beamten zunächst den Brandort. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei derzeit nicht vor.