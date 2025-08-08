Gegen Mitternacht brennt in Wittmund ein Wohnhaus. Ziegen, Katzen und Hasen werden aus der angrenzenden Scheune gerettet. Doch der Schaden ist hoch.

Wittmund - Beim Brand eines Wohnhauses in Wittmund (Landkreis Wittmund) ist in der Nacht zu Freitag ein Schaden von rund 400.000 Euro entstanden. Gegen Mitternacht war das Gebäude aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand geraten, wie die Polizei mitteilte.

Zum Zeitpunkt des Feuers befand sich niemand im Haus. Die Flammen griffen aber auch auf eine angrenzende Scheune über. Ziegen, Katzen und Hasen konnten von den Einsatzkräften rechtzeitig ins Freie gebracht werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch ein Pony wurde gerettet. Alle Tiere blieben unverletzt. Das Haus ist nach dem Feuer unbewohnbar.