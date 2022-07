Nauen - Unbekannte haben in Nauen (Havelland) mehrere Wohnhäuser und eine Garage mit Hakenkreuzen und einem verfassungsfeindlichen Schriftzug beschmiert. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Den Angaben zufolge entdeckte ein Anwohner die Schmierereien am Freitag und informierte die Polizei. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein und veranlassten die Beseitigung der verbotenen Symbole.