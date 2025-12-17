Erfurt - Der Wohnungsbau in Thüringen gewinnt langsam wieder an Fahrt. Nach einem Einbruch wegen gestiegener Baukosten und Zinsen werden nun wieder mehr neue Wohnungen im Freistaat bewilligt. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wurden von Januar bis Oktober 1.846 Wohnungen genehmigt - 3,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Von den in diesem Jahr genehmigten Wohnungen waren 1.450 Neubauwohnungen und 396 werden in bestehenden Gebäuden geschaffen.

Mehr als 43 Prozent der geplanten Neubauprojekte betreffen den Angaben nach Ein- oder Zweifamilienhäuser (627 Wohnungen). In Mehrfamilienhäusern und Wohnheimen wurden 823 Wohnungen zum Bau freigegeben. Knapp 55 Prozent der neuen Wohnungen entstehen den Angaben nach in Regie privater Bauherren. Wohnungsbauunternehmen übernehmen für sieben Prozent der neuen Wohnungen diese Aufgabe und werden den Bau von 101 Neubauwohnungen realisieren.