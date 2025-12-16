Aus Leichtsinn fährt ein Jugendlicher auf der Motorhaube seines Kumpels mit. Bei einem Bremsmanöver rutscht er vom Auto und schlägt auf dem Boden auf. Wenige Tage später kommt die traurige Nachricht.

Ein Jugendlicher rutscht während der Fahrt von der Motorhaube eines Autos und stirbt später an den Folgen. (Symbolbild)

Soltau - Der bei einer Fahrt auf der Motorhaube eines Autos schwer verletzte 16-Jährige ist gestorben. Wie die Polizei mitteilte, erlag der Jugendliche am Montagmorgen seinen schweren Verletzungen. Der 16-Jährige war am Samstagabend in Soltau (Landkreis Heidekreis) auf dem Bauch liegend auf der Motorhaube des Autos eines 18-Jährigen mitgefahren.

Nach den Polizeiangaben hatte er seinen Freund zuvor selbst gebeten, ihn so mitzunehmen. Schon nach kurzer Fahrt habe der Fahrer aber stark bremsen müssen. Der 16-Jährige rutschte nach Polizeiangaben von der Motorhaube, schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach dem Tod des Jugendlichen ermittelt nun der Zentrale Kriminaldienst gegen den 18-jährigen Autofahrer wegen einer fahrlässigen Körperverletzung mit Todesfolge in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.