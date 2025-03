Durch den Einsatz vier freiwilliger Feuerwehren ist ein Brand in Bad Schmiedeberg schnell unter Kontrolle gebracht worden. Die Ursache war wohl Fahrlässigkeit.

Bad Schmiedeberg - Kerzen haben einen Wohnungsbrand im Landkreis Wittenberg ausgelöst. Dabei wurden sechs Menschen, darunter auch Kinder, durch das Einatmen des Rauchs verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Brand war in der Nacht in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Bad Schmiedeberg ausgebrochen. Ursache war den Angaben zufolge der unachtsame Umgang mit Kerzen. Die Feuerwehr hatte durch schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindern können.