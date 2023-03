Dresden - Bei einem Wohnungsbrand in Dresden haben Einsatzkräfte am Donnerstag einen Toten gefunden. Möglicherweise handele es um den 80-jährigen Mieter, die Identität des Toten sei allerdings noch nicht zweifelsfrei geklärt, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen dazu liefen. Zu dem Brand in dem Mehrfamilienhaus brach am Nachmittag aus. Auch zur Ursache ermittelt die Polizei noch.