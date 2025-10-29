Erfurt - Bei einem Wohnungsbrand in Erfurt ist ein hoher Sachschaden entstanden und ein Hund ums Leben gekommen. Laut Polizei waren die Flammen am Dienstagmorgen im Schlafzimmer ausgebrochen. Menschen seien nicht verletzt worden. Eine Katze konnte demnach von der Feuerwehr gerettet werden.

Der Sachschaden wird nach Polizeiangaben auf rund 15.000 Euro geschätzt, die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Ursache für das Feuer könnte ein LED-Licht im Schlafzimmer gewesen sein, teilte die Polizei mit.