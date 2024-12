Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses werden in der Nacht von Feuer geweckt. Alle können sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, eine Bewohnerin wurde allerdings leicht verletzt.

Nienburg - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nienburg sind zwei Wohnungen nicht mehr bewohnbar. In der Nacht hatte eine Wohnung im Erdgeschoss angefangen zu brennen, die Bewohnerin konnte leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, wie es von der Polizei heißt.

Als die Feuerwehr eintraf, brannte die Erdgeschosswohnung den Angaben nach bereits vollständig. Es hatten sich aber alle Bewohner selbstständig in Sicherheit bringen können. Die Feuerwehr habe umgehend mit den Löscharbeiten begonnen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen verhindern können.

Die Wohnung im Erdgeschoss sei fast vollständig ausgebrannt, die Polizei vermutet, dass das Feuer dort ausbrach. Auch eine weitere Wohnung sei derzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlung zur Brandursache dauern an.