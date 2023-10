Dresden - Bei einem Wohnungsbrand in Dresden-Neustadt ist es am Dienstagabend zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Wie die Feuerwehr berichtete, war in der Alaunstraße in einer Wohnung im dritten Stock ein Feuer ausgebrochen. Rund 50 Rettungskräfte waren demnach vor Ort und löschten die Flammen. Die Bewohnerin, ihr Hund und ein Nachbar wurden laut Feuerwehr in Sicherheit gebracht und vor Ort medizinisch versorgt. Nach Angaben der Polizei wurde das gesamte Wohnhaus geräumt. Verletzte gab es demnach nicht.

Nach rund vier Stunden konnten die Bewohnerinnen und Bewohner laut Feuerwehr zurück in ihre Wohnungen. Die Brandwohnung sei vorerst unbewohnbar, die Ermittlungen zur Ursache laufen. Während der Löscharbeiten kam es am Abend zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.