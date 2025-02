In München ist ein Mann mit einem Auto in einen Demonstrationszug gefahren. Eine Mutter und ihre Tochter sterben an den Verletzungen. Ministerpräsident Woidke reagiert entsetzt.

Potsdam/München - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat auf den Tod von zwei Menschen nach dem Anschlag in München mit deutlichen Worten reagiert. „Das Attentat auf eine Demonstration von Verdi-Mitgliedern war verheerend – dieses Verbrechen macht mich wütend“, sagte Woidke laut einer Mitteilung aus der Staatskanzlei. Die Meldung vom Tod der Mutter und ihrer Tochter habe er „mit großer Bestürzung und Entsetzen“ aufgenommen.

Ein 24-jähriger Afghane war am Donnerstag in München mit seinem Auto in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi gefahren und hatte dabei mindestens 39 Menschen teils schwer verletzt. Eine Mutter und ihre zweijährige Tochter starben am Samstag an den Folgen. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Tat einen islamistischen Hintergrund hat.