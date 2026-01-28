Dietmar Woidke regiert seit 2013 in Brandenburg - von der Staatskanzlei „Mr. East“ genannt. Nach der Ära Haseloff und einem Rückzug in Stuttgart dürfte er bald einen neuen „Titel“ tragen.

Er war bislang dienstältester Ministerpräsident in Deutschland: Rainer Haseloff (CDU) in Sachsen-Anhalt (links). In einigen Monaten dürfte Dietmar Woidke (SPD) in Brandenburg den Titel übernehmen, weil der Stuttgarter Winfried Kretschmann (Grüne) bei der Landtagswahl im März nicht mehr antritt. (Archivbild)

Potsdam - Für den dienstältesten Ministerpräsidenten in Deutschland, Rainer Haseloff (71), ist endgültig Schluss - den Rang dürfte bald Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke übernehmen. Doch zunächst liegt er im bundesweiten Vergleich der Dienstjahre noch auf Platz zwei.

In Sachsen-Anhalt endete eine Ära: CDU-Ministerpräsident Haseloff war seit April 2011 - knapp 15 Jahre - Ministerpräsident. Zu seinem Nachfolger wurde am Vormittag in Magdeburg Sven Schulze gewählt.

Kretschmann in Stuttgart tritt nicht wieder an

Nach dem Abschied Haseloffs ist jetzt keiner länger im Amt des Ministerpräsidenten als Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg. Der 77 Jahre alte Grünen-Politiker regiert seit Mai 2011 in Stuttgart, doch bei der Landtagswahl in diesem März tritt er nicht wieder an.

Dann dürfte Woidke zum dienstältesten Ministerpräsidenten aufrücken. Der 64 Jahre alte SPD-Politiker regiert in Brandenburg seit August 2013. Nach dem Bruch des SPD/BSW-Bündnisses will Woidke zwar den Koalitionspartner wechseln. Signale, dass er sich zurückziehen will, gibt es nicht.

Staatskanzlei über Woidke: „Mr East - still here“

Die Staatskanzlei in Potsdam schrieb bei Instagram vor kurzem über Woidke: „Mr. East“- still here.“ Bilder zeigen ein Treffen von Ost-Ministerpräsidenten im Jahr 2016, von denen heute nur noch der Brandenburger im Amt ist.