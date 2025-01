Flüchtlinge sollen schneller arbeiten können – nur so kann Integration aus Sicht von Brandenburgs Regierungschef gelingen. Er sagt: Fürs Deutschlernen muss es nicht gleich Goethe sein.

Für eine bessere Integrationspolitik will Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke Flüchtlinge schneller in Arbeit bringen. (Archivbild)

Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke will Flüchtlinge schneller in Arbeit bringen und kritisiert bislang hohe Hürden etwa für Deutschkenntnisse von Migranten. Beim Erlernen der deutschen Sprache muss es aus seiner Sicht nicht gleich Goethe-Niveau sein.

Der SPD-Regierungschef sagte in Potsdam, er habe immer den Eindruck gehabt in den letzten Jahren, „wir basteln uns jetzt den perfekten Flüchtling, der muss Deutsch besser können als Goethe, der muss alle Sitten und Gebräuche kennen, der muss mindestens 50 deutsche Volkslieder fehlerfrei singen können“.

Angesichts aller möglichen Schulungen für Flüchtlinge vergingen zu viele Monate und es dauere zu lange, bis sich diese dann wieder an einen strukturierten Tagesablauf gewöhnten, meinte Woidke. „Da können wir deutlich besser werden, und andere Länder auch in Europa zeigen, dass es geht.“

„Integration wird nur dann funktionieren, wenn die Menschen möglichst schnell auch sozial in unsere Gesellschaft integriert werden können, und das wird nur funktionieren können über die Arbeit“, so Woidke. Deutschland brauche zudem nicht nur Fachkräfte, „wir suchen auch ganz normale Arbeitskräfte in vielen Unternehmen“.