Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Bürgerinnen und Bürger zu mehr Stolz auf ihre Leistungen aufgerufen. „Das ist, was ich mir für unser Brandenburg wünsche, noch stolzer herauszugehen, noch selbstbewusster herauszugehen“, sagte Woidke bei einem Empfang vor etwa 65 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. „Das sollten wir uns vornehmen, vielleicht fürs nächste Jahr.“

Woidke bedankte sich bei den laut Staatskanzlei rund 800.000 Ehrenamtlern im Land für ihre Arbeit. „Ob Kultur, Feuerwehr, Sportverein, Jugendclub, Seniorengruppe, Naturschutz oder Integration: Diese Bereiche wären ärmer ohne die Mithilfe von Freiwilligen“, sagte er. „Sie tragen Verantwortung an den Stellen, die für unser Leben wichtig sind.“

Woidke: Sozialer Zusammenhalt hält gesund

Der Regierungschef sieht im ehrenamtlichen Engagement auch etwas Positives für die Gesundheit: „Wenn man einen Menschen trifft, man glaubt es gar nicht, wie sehr dieser soziale Zusammenhalt auch dazu beiträgt, dass Menschen länger und gesünder alt werden können“, sagte er beim 19. Empfang anlässlich des Internationalen Tags des Ehrenamts.

Einmal im Jahr lädt die Landesregierung ehrenamtliche Kräfte seit 2005 zu einem Empfang ein. Dort ist nicht nur der Regierungschef vertreten: Auch Ministerinnen und Minister, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre sowie Journalistinnen und Journalisten nehmen daran traditionell teil.

Von Kitzrettung bis Jugendclub

Unter den geehrten ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern waren Sarah Böhm und Fulvio Kudernatsch, die mit ihrem Verein Kitzrettung OPR im Landkreis Ostprignitz-Ruppin und darüber hinaus Rehkitze retten. Mit insgesamt rund 100 Helfern geht es zwischen Mai und Juni frühmorgens los, um die Kitze vor der Heuernte zu retten. Dabei würden auch sechs Drohnen eingesetzt, berichtete Böhm.

Mathias Reschke baut in Frankfurt (Oder)-Markendorf einen Jugendclub auf - als Untermieter in einer Altenpflege. Der Verein richtet auch beispielsweise Lichterfeste aus. Aglaja Sprengel ermöglicht mit ihrem Kultursalon Cottbus unter anderem Konzerte in „Wohnzimmer-Atmosphäre“ mit rund 40 Gästen.