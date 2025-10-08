Der VfL Wolfsburg steckt in der Krise. Der Versuch, gegen einen Zweitligisten Selbstvertrauen zu tanken, geht auch schief.

Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg hat in einem Testspiel gegen den Zweitligisten Hertha BSC die nächste Niederlage kassiert. Die in der Fußball-Bundesliga seit fünf Spielen sieglosen Niedersachsen mussten sich den Berlinern mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Luca Schuler (52. Minute) und Sebastian Grönning (82.) trafen für die Gäste.

Die kriselnden Wolfsburger konnten damit kein Selbstvertrauen für die kommenden Wochen tanken. Ohne zahlreiche Nationalspieler lief beim Team von Trainer Paul Simonis nicht viel zusammen. Zudem musste Kapitän Maximilian Arnold früh angeschlagen ausgewechselt werden.