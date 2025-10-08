Trotz Schnellbremsung gelang es dem Lokführer nicht mehr, den Unfall zu verhindern. Das hat nun Folgen - nicht nur für die 150 Fahrgäste im Unfallzug.

Buchholz - Ein Regionalzug ist zwischen Bremen und Hamburg gegen einen brennenden Ast gefahren. Trotz Schnellbremsung fuhr der Zug mit etwa 120 Kilometern pro Stunde in den Ast, wie die Bundespolizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Die Bahnstrecke zwischen den beiden Hansestädten wurde allerdings im Bereich Buchholz gesperrt.

Umleitungen und Verspätungen

Nach Angaben des Bahnbetreibers Metronom entfallen die Züge der Linien RE4 und RB41 zwischen Hamburg-Harburg und Buchholz in beide Richtungen und werden umgeleitet. Es kommt demnach zu Verspätungen. Zwischen Hamburg-Harburg und dem Halt Sprötze auf der Umleitungsstrecke fahren zudem Ersatzbusse. Nach Informationen der Deutschen Bahn sind Fernverkehrszüge nicht betroffen.

Feuerwehr löschte den Brand

Wieso der Ast auf eine Oberleitung fiel und dort Feuer fing, war zunächst unklar, teilte die Bundespolizei mit. In dem aus Hamburg kommenden Zug waren rund 150 Fahrgäste. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Bundespolizei ermittelt zur Unfallursache.