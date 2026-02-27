Der VfL Wolfsburg steht in der Bundesliga mit dem Rücken zur Wand. Jetzt fällt auch noch der Kapitän weiter aus.

Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga weiter auf Kapitän Maximilian Arnold verzichten. Der defensive Mittelfeldspieler fällt mit Problemen im Adduktoren- und Leistenbereich für die Partie beim VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) aus. Arnold hatte schon vor einer Woche beim 2:3 gegen den FC Augsburg gefehlt.

„Wir können gar keine genaue Prognose abgeben“, sagte Trainer Daniel Bauer über die Ausfallzeit von Arnold. In Stuttgart nicht dabei sein werden zudem Patrick Wimmer und Kevin Paredes. Die Wolfsburger sind aktuell nur Tabellen-15. und punktgleich mit dem FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz.