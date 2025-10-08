Der VfL Wolfsburg steckt in der Krise. Der Versuch, gegen einen Zweitligisten Selbstvertrauen zu tanken, geht auch schief. Zudem gibt es Sorgen um den Kapitän.

Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg hat in einem Testspiel gegen den Zweitligisten Hertha BSC die nächste Niederlage kassiert und bangt zudem um den angeschlagenen Kapitän Maximilian Arnold. Die in der Fußball-Bundesliga seit fünf Spielen sieglosen Niedersachsen mussten sich den Berlinern mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Luca Schuler (52. Minute) und Sebastian Grönning (82.) trafen für die Gäste.

Die kriselnden Wolfsburger konnten damit kein Selbstvertrauen für die kommenden Wochen tanken. Ohne zahlreiche Nationalspieler lief beim Team von Trainer Paul Simonis nicht viel zusammen. Zudem musste Arnold früh angeschlagen ausgewechselt werden.

Der Mittelfeldspieler werde am Donnerstag in einem Krankenhaus untersucht, sagte Simonis laut „Kicker“: „Nach einem Schuss hat er etwas in seinem Oberschenkel gespürt. Er konnte nicht mehr weiterspielen.“