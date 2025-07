In Ostsachsen ist ein Wolfswelpe bei einem Verkehrsunfall getötet worden. (Symbolbild)

Königshain - Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Königshain (Landkreis Görlitz) ist ein Wolfswelpe getötet worden. Das Jungtier sei durch die Kollision mit einem Auto verendet, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Der Kadaver soll nun vom Wolfsbüro Lupus untersucht werden. In Sachsen leben aktuell 37 Wolfsrudel. Dazu kommen noch sechs Wolfspaare. Hinter Brandenburg und Niedersachsen hat Sachsen die größte Population in Deutschland.