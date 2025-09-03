Nach Frühnebel erwartet die Hauptstadtregion ein freundlicher Tag mit bis zu 27 Grad. Wo am Abend dichtere Wolken aufziehen – und was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage vorhersagt.

Heute zeigt sich das Wetter in der Hauptstadtregion meist freundlich und sommerlich warm – nach morgendlichem Nebel. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Nach Frühnebel mit teils stark eingeschränkter Sicht wird es in Berlin und Brandenburg im Tagesverlauf wieder freundlicher. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, erwartet die Region heute heiteres bis wolkiges Wetter. Am Abend können von der Prignitz bis zum Fläming auch dichtere Wolken aufziehen, Regen bleibt aber aus. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 24 bis 27 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ist es wechselnd bewölkt, in der Prignitz können vereinzelt ein paar Tropfen fallen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 12 Grad. Am Donnerstag setzt sich den Wetterexperten zufolge der Mix aus Sonne und Quellwolken fort. Zunächst bleibt es trocken, am Abend sind von Südwesten her aber einzelne kräftige Gewitter möglich. Dabei werden Höchsttemperaturen von 26 bis 29 Grad erreicht.

Der Freitag bringt viele Wolken und gebietsweise Regen bei Werten zwischen 21 und 23 Grad. Zum Wochenende zeigt sich das Wetter dann wieder ruhiger: Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, die Temperaturen erreichen 22 bis 24 Grad, Regen ist kaum zu erwarten.