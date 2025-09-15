Die Woche beginnt mit ungemütlichem Wetter in Sachsen-Anhalt. Auch in den nächsten Tagen sollte man die Regenjacke griffbereit haben.

Magdeburg - Mit Wind und Wolken startet die neue Woche für die Menschen in Sachsen-Anhalt. Der Montag beginnt zudem regional mit Regenschauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vereinzelt gewittert es. Dazu weht örtlich starker Wind. Ab Mittag beruhigt sich das Wetter langsam, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Temperaturen erreichen 22 bis 25, im Harz 18 bis 22 Grad.

Trocken und bewölkt geht es in der Nacht zum Dienstag weiter, am Morgen fallen in der Altmark einzelne Regenschauer. Es kühlt ab auf 14 bis 9 Grad. Das Wetter am Dienstag wird bestimmt von wechselnder Bewölkung. Im Norden des Landes und im Harz fallen örtlich Schauer. Dabei kann es sehr windig werden. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 bis 21, im Harz 14 bis 19 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch fällt laut DWD bei dichten Wolken etwas Regen, die Temperaturen sinken auf 12 bis 8 Grad. Ähnlich geht es am Mittwoch weiter: Viele Wolken und lokale Regenfälle sind angekündigt. Bei teils starkem Wind liegen die Temperaturen maximal bei 19, im Harz 13 bis 19 Grad. Auf dem Brocken ist teils schwerer Sturm angekündigt.