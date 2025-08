Mit dem Namen Miron Muslic können bislang nur wenige etwas anfangen. Doch der neue Schalke-Coach geht seinen Weg - und hat den Kultclub in kurzer Zeit wiederbelebt.

Gelsenkirchen - Genau so hatte sich Schalkes neuer Trainer Miron Muslic sein Pflichtspiel-Debüt vorgestellt. Ein starker Auftritt seines Teams, drei Punkte und dann eine kurze Feier mit den Fans. „Es war ein wunderbarer Abend“, resümierte Muslic nach dem 2:1 (2:0) des FC Schalke 04 zum Zweitliga-Auftakt gegen Hertha BSC.

Nach dem Schlusspfiff war Muslic daher der Erste, der vor die Schalker Fankurve trat und mit den euphorisierten Fans feierte. „Ich habe das so gespürt“, sagte der 42-Jährige zu der bemerkenswerten Szene. „Ich habe das Bild im Vorfeld schon so gesehen. Danach bin ich ein paar Minuten nach drinnen gegangen, um mich zu sammeln.“

Muslic kommt auf Schalke an

Mit seiner impulsiven und fordernden Art soll Muslic den FC Schalke 04 nach der schlechtesten Saison der 121-jährigen Vereinsgeschichte mit Platz 14 in der vergangenen Spielzeit wieder in die Spur bringen. Und der Auftakt zeigte, dass Muslic in den ersten fünf Wochen seiner Amtszeit bereits einiges erreicht hat.

Sahen die treuen Schalker Anhänger zuletzt oft leblose Auftritte ihres Teams, so stand zum Beginn der neuen Saison eine Mannschaft auf dem Platz, die von der ersten Minute an brannte und um ihr Leben rannte. „Ich bin sehr, sehr stolz auf die Jungs. Wir haben viele Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, umgesetzt“, sagte Muslic.

Lange ausruhen wollen sich die Königsblauen auf dem Erfolg aber nicht. Schon in der nächsten Woche steht beim 1. FC Kaiserslautern das nächste schwere Spiel an. „Es ging uns heute nicht um ein Statement, sondern um die Performance“, sagte Muslic. „Ab morgen geht der Zirkus weiter.“