Eine Lehrerin einer Grundschule schreibt an die Tafel.

Halle - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der allgemeinbildenden Schulen leicht gesunken. Im laufenden Schuljahr gibt es 859, das sind 5 weniger als im Schuljahr 2022/2023, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mitteilte. Zu den allgemeinbildenden Schulen gehören Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen und Sonderschulen.

Laut Landesamt sind aktuell zwischen Arendsee und Zeitz 493 Grundschulen registriert. Weiterhin gebe es momentan 77 Gymnasien, 98 Förderschulen, 123 Sekundarschulen und 49 Gemeinschaftsschulen. Zudem können Eltern ihre Kinder auf elf Integrierte Gesamtschulen, vier Freie Waldorfschulen, zwei kooperative Gesamtschulen, eine Sportschule und auf eine Schule des Zweiten Bildungswegs schicken.