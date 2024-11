Im Vergleich zum Oktober sind aktuell etwas weniger Menschen arbeitslos, an der Quote ändert sich jedoch nichts.

Zahl der Arbeitslosen in Sachsen sinkt leicht

Die Arbeitslosenquote ist im November in Sachsen stabil geblieben (Symbolbild).

Chemnitz - Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist im November im Vergleich zum Oktober um etwa 1.100 auf rund 138.500 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt damit weiter bei 6,5 Prozent, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 6,1 Prozent.

Der Chef der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen, nannte den leichten Rückgang erfreulich. „Dieser Rückgang der Arbeitslosigkeit ist durch unsere Investition in die Qualifikation der Menschen und durch Krankheitsabmeldungen verursacht und weniger durch das Wirtschaftsgeschehen“, sagte er. Die unsichere Wirtschaftslage und die konjunkturellen Risiken wirkten sich weiter auf den Arbeitsmarkt aus.

Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. November vorlag.