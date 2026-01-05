Das Handwerk in Ostsachsen verzeichnet ein Plus bei neuen Auszubildenden. Besonders gefragt bleibt der Beruf des Kraftfahrzeugmechatronikers.

Dresden - Das Handwerk in Ostsachsen hat im vergangenen Ausbildungsjahr mehr Auszubildende verzeichnet als im Jahr zuvor. Wie die Handwerkskammer Dresden mitteilte, begannen im Kammerbezirk insgesamt 2.348 junge Menschen eine Ausbildung in einem Handwerksbetrieb. Das entspreche einem Plus von 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2024 waren es 2.162 neue Lehrverträge.

Von den neuen Auszubildenden waren 1.834 Männer und 514 Frauen. „Die Handwerksbetriebe bieten durch die duale Ausbildung jungen Menschen zukunftssichere Jobs, Perspektiven hier vor Ort und hervorragende Karrieremöglichkeiten“, sagte der Hauptgeschäftsführer Andreas Brzezinski. Trotz wirtschaftlicher Belastungen hielten die Betriebe an ihrem Ausbildungsengagement fest.

Beliebtester Ausbildungsberuf im Handwerk in Ostsachsen war erneut der Kraftfahrzeugmechatroniker. 376 Frauen und Männer begannen hier ihre Lehre. Es folgen der Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (176), der Elektroniker (168), der Tischler (115) sowie der Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk (107) und der Friseur (102).